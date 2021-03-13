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За сутки в Москве выявили 1600 новых случаев коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За сутки в Москве выявили 1600 новых случаев коронавируса

Елизавета Борисова

Здоровье

За минувшие сутки в Москве выявили 1600 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество случаев заражений COVID-19 в городе увеличилось до 998 489.

В России за весь период пандемии выявлено 4 380 525 случаев коронавируса в 85 регионах. За это время выздоровели 3 985 897 пациентов. Число летальных исходов — 91 695.

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