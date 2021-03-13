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Сергей Собянин поздравил с 70-летием актрису Ирину Алферову
Фото: «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин поздравил с 70-летием актрису Ирину Алферову

Елизавета Борисова

Культура

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Ирину Алферову. Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте мэра столицы.

Сергей Собянин отметил красоту, талант и высокий профессионализм актрисы. Он подчеркнул, что богатая галерея женских образов артистки восхищает своей искренностью и цельностью.

— Фильмы с вашим блистательным участием завоевали огромную популярность и по праву являются гордостью отечественного кинематографа, — сообщается в телеграмме.

Напомним, что Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. После окончания школы переехала в Москву, в 1972 стала выпускницей ГИТИСа. Во время учебы на четвертом курсе ГИТИСа ее пригласили в свои труппы сразу несколько московских театров. В 1976 году она была приглашена в Московский театр имени Ленинского комсомола. С 1993 года она играла в театре «Школа современной пьесы».

В фильмографии актрисы несколько десятков картин.

В 1992 году Алферова получила звание заслуженной артистки России, а в 2007 году стала народной артисткой. В марте 2011 года актрису наградили орденом Дружбы, в 2017 году — орденом Почета.

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