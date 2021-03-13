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Еще 1469 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 1469 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве за сутки

Елизавета Борисова

Здоровье

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1469 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

В столице число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 919 278. Подтверждено 1600 новых случаев заражения.

Кроме того, известно, что за 24 часа в столице с коронавирусом госпитализировали 699 человек. Случаев летальных исходов — 52.

Оперштаб напомнил о том, что если есть любые симптомы ОРВИ, следует оставаться дома и вызвать врача. Рекомендуется не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

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