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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем православной книги
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем православной книги

Елизавета Борисова

Культура

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем православной книги. Свое видеопоздравление он опубликовал в личном блоге.

По словам мэра, книга — одна из главных ценностей и изобретений нашего мира. Прошло много тысячелетий с момента появления письменности, но книги до сих пор объединяют людей в пространстве и времени, а также даруют чувство бесконечности бытия.

— С праздником, друзья! С Днем православной книги! С днем начала книгопечатания на Руси! — поздравил горожан Сергей Собянин.

Кроме того, мэр отметил, что 14 марта 2021 года исполняется 457 лет со дня выхода в свет «Апостола» — первой книги, напечатанной в Москве.

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