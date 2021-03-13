«Сижу счастливая»: Елена Малышева показала поздравление от внука

Фото: Youtube / Вечерний Ургант

Российская телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева показала своим подписчикам, как ее поздравил внук с 60-летием. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

— Сегодня рано утром мой внук зашел ко мне в комнату и объяснил, что юбилей — это «День рождения с ноликом», — написала в своем блоге врач.

По словам Елены Малышевой, она очень счастлива встретить свой юбилей в кругу родных.

«Какое славное и искреннее поздравление!»; «С Днем рождения. Всех благ и гармонии»; «Крепкого здоровья, счастья и долголетия!», — поделились собственными эмоциями и поздравлениями фолловеры в комментариях к публикации.

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