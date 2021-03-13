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«Параллельная вселенная»: Евгению Медведеву впечатлил музей цифрового искусства в Токио
Фото: Наталия Нечаева

«Параллельная вселенная»: Евгению Медведеву впечатлил музей цифрового искусства в Токио

Анастасия Волоснова

Звезды

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих впечатлениях после посещения Музея цифрового искусства в Токио. Эмоциями девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

По словам спортсменки, она любит ходить в музеи в разных городах, и столица Японии не стала исключением. Евгения Медведева сообщила, что после посещения Музея цифрового искусства в Токио она долго оставалась в восторге.

— Огромное количество залов, световых и голографических инсталляций, инсталляций с водой. Параллельная вселенная! Когда окажусь в Токио, обязательно посещу музей вновь, — написала спортсменка в посте.

Девушка добавила, что в Токио есть множество других интересных мест. По словам фигуристки, она также получила массу эмоций от посещения «Императорского дворца».

Однако в конце поста девушка напомнила подписчикам, что в настоящее время она ждет, когда в мире улучшится эпидемиологическая обстановка. После снятия ограничений Медведева планирует вновь посетить Японию и музеи Токио.

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музейЕвгения МедведеваТокио
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