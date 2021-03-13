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Столкновение четырех автомобилей произошло на севере Москвы
Фото: Moscow-Live

Столкновение четырех автомобилей произошло на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Загорьевский проезд, 7к2 Карта всех событий

На севере Москвы произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент случился вечером в субботу, 13 марта, в районе второго корпуса дома 7 по Загорьевскому проезду. На участке дороги столкнулись четыре легковых автомобиля.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Разлив топлива при столкновении также не произошел, уточнил собеседник «ВМ».

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