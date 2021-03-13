Столкновение четырех автомобилей произошло на севере Москвы
Россия, Москва, Загорьевский проезд, 7к2 Карта всех событий
На севере Москвы произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент случился вечером в субботу, 13 марта, в районе второго корпуса дома 7 по Загорьевскому проезду. На участке дороги столкнулись четыре легковых автомобиля.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Разлив топлива при столкновении также не произошел, уточнил собеседник «ВМ».
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