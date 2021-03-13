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Сергей Безруков показал, как отмечает Масленицу в семейном кругу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Безруков показал, как отмечает Масленицу в семейном кругу

Татьяна Плотникова

Звезды

Народный артист России Сергей Безруков поздравил всех с Масленицей и показал, как отмечают этот праздник в его семье.

На видео, опубликованном в Instagram артиста, запечатлен праздничный стол с блинами, вареньем, сметаной, чаем. За столом сидит маленький сын Безрукова Степан, на заднем плане видна женщина — по всей видимости, супруга актера Анна Матисон.

В подписи к видео Безруков пожелал всем добра. Подписчики актера в ответ поздравили его и его семью с праздником.

Ранее певица Надежда Бабкина поделилась рецептом приготовления вкусных блинов.

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семьяСергей БезруковМасленица
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