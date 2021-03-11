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Надежда Бабкина поделилась рецептом приготовления вкусных блинов
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Надежда Бабкина поделилась рецептом приготовления вкусных блинов

Елена Фролова

Общество

Народная артистка России, директор и художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина поделилась рецептом легкого приготовления вкусных блинов. Об этом сообщил телеканал «360».

По ее словам, в тесто не стоит добавлять дрожжи. Главное — хорошо прокалить сковороду, которую потом надо тщательно промазать маслом. Благодаря этому блины не будут прилипать.

— Тесто я готовлю так: беру кефир, безглютеновую муку, как следует взбалтываю, добавляю чуть-чуть ванильного сахара, немного соли, обычного сахара — символически, вроде бы есть, а вроде бы нет. Все это взбалтываю. Сковорода разогрета (желательно чугунная), смазываю ее маслом и половником заливаю тесто. Через долю минуты переворачиваю блин и повторяю, — рассказала народная артистка.

При этом она отметила, что для начинки можно использовать творог, мясо, рыбу, а также сметану или варенье. Однако, по словам звезды, и без наполнителей блинчики будут не менее вкусными.

Напомним, что Надежда Бабкина выступит для гостей масштабных масленичных гуляний в подмосковной деревне Захарово 14 марта.

Надежда Бабкина поделилась рецептом приготовления вкусных блиновФото: Pexels

Тем временем диетолог Михаил Гинзбург рассказал порталу Nation News, сколько блинов можно есть за раз без ущерба для здоровья.

— Один–два в среднем можно. Важно следовать обычному правилу: если перед вами вредная пища, старайтесь кушать ее, когда вы сыты. По крайней мере, есть гарантия, что много не съедите, что где-то остановитесь. Отдавайте себе отчет, что таким образом вы вредите своему организму, — подчеркнул диетолог.

Эксперт пояснил, что злоупотреблять не нужно — лучше есть не более двух раз за один прием пищи. При этом он подчеркнул, что домашние блины гораздо полезнее магазинных.

Читайте также: Врач-диетолог рассказала об идеальной начинке для блинов

диетологНадежда БабкинаМасленица
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