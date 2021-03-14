Эксперт объяснил, почему нельзя болтать с голосовыми помощниками

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При использовании голосового помощника следует вести себя так же, как во время публичного разговора, и не обсуждать с устройством личные или финансовые вопросы. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

Эксперт напомнил, что крупные компании «до недавнего времени записывали все разговоры, которые ведутся в присутствии голосового помощника (даже в неактивированном режиме) и передавали их сторонним организациям на расшифровку».

Хотя представители компаний убеждали в безопасности этой процедуры, поскольку передаваемые сведения обезличены, «насколько это правда — вопрос, на который мы никогда не узнаем ответа», подчеркнул Закарян.

Специалист указал, что можно отключить передачу голосовых данных в настройках своего гаджета, однако нельзя исключить риска того, что доступ к устройству получат злоумышленники.

— Таким образом ваши личные данные уже совершенно точно попадут не в те руки, а все, что вы успели сказать голосовому помощнику, может быть использовано против вас, — рассказал Закарян агентству «Прайм».

Ранее специалист объяснил, что нужно удалить из памяти «подвисающего» смартфона.

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