Специалист рассказал, что нужно удалить из памяти смартфона

Фото: Pexels

Самый простой рецепт, если смартфон начал «подвисать» и медленнее работать — почистить у него оперативную память. Делать это следует правильно, и важно знать, что именно нужно удалить. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Он отметил, что самым легким способом вернуть скорость работы гаджета является использование встроенных средств очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных настройках.

— Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках, — посоветовал специалист.

Также он рассказал, что существуют множество приложений, которые помогают очистить память устройства, их можно скачать с AppStore или Google Play. Но при их использовании можно подхватить вирус.

Тимофеев сказал, что сначала нужно очистить кэш работающих чаще приложений, которые запущены в настоящее время. Кроме того, необходимо чаще очищать кэш и историю в браузере, а также СМС, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Названы восемь опасных приложений, которые следует удалить с телефона