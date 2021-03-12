Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Специалист рассказал, что нужно удалить из памяти смартфона
Фото: Pexels

Специалист рассказал, что нужно удалить из памяти смартфона

Юлия Курганова

Технологии

Самый простой рецепт, если смартфон начал «подвисать» и медленнее работать — почистить у него оперативную память. Делать это следует правильно, и важно знать, что именно нужно удалить. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Он отметил, что самым легким способом вернуть скорость работы гаджета является использование встроенных средств очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных настройках.

— Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках, — посоветовал специалист.

Также он рассказал, что существуют множество приложений, которые помогают очистить память устройства, их можно скачать с AppStore или Google Play. Но при их использовании можно подхватить вирус.

Тимофеев сказал, что сначала нужно очистить кэш работающих чаще приложений, которые запущены в настоящее время. Кроме того, необходимо чаще очищать кэш и историю в браузере, а также СМС, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Названы восемь опасных приложений, которые следует удалить с телефона

смартфоныпамятьсоветы специалиста
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте