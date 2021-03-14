Сергей Собянин рассказал, какой эффект произведет открытие БКЛ в столичном метро

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Эффект от появления Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице будет больше, чем от появления Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в воскресенье, 14 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это такая революция московского метро, потому что позволит снизить загрузку всех головных участков, действующей Кольцевой линии метро, создаст другие связи между районами. Мы помним какой эффект дал МЦК, это будет еще больший эффект, — сообщил мэр столицы в эфире телеканала «Россия 1».

Также Собянин уточнил, что сооружения БКЛ под землей будут размером с два–три пятиэтажных дома.

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