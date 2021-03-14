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«Ой, хороша»: Вера Брежнева предстала перед подписчиками с новой прической
Фото: Youtube / FAMETIME TV

«Ой, хороша»: Вера Брежнева предстала перед подписчиками с новой прической

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица и актриса Вера Брежнева предстала перед подписчиками с новой прической. Звезда опубликовала фотографию в своем микроблоге.

Певица сделала африканские кудряшки. Волосы получились столь объемными, что закрыли собой добрую половину снимка.

Подписчики оставили под фотографией множество восхищенных комментариев.

«Невероятная»; «Шикарные кудряшки, как солнышко в эту пасмурную погоду»; «Ну просто невероятная»; «Ой, кто это, не узнаю»; «Ой, хороша»; «Ты безумно красива», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Брежневой.

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новая прическаВера Брежневаобраз
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