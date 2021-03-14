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«Тебе тут 17, Макс»: Собчак восхитилась молодым видом Галкина
Фото: Youtube / Ксения Собчак

«Тебе тут 17, Макс»: Собчак восхитилась молодым видом Галкина

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущую Ксению Собчак восхитил молодой внешний вид юмориста Максима Галкина. На днях прошел день рождения телеведущей Насти Ивлеевой. Среди приглашенных на вечеринку оказались Собчак и Галкин. После торжества юморист выложил несколько снимков в свой Instagram-аккаунт.

— Тебе тут 17, Макс. Вот что значит с молодежью тусить. Жду такого же эффекта, но нет, — оставила Собчак комментарий под постом.

На фотографии Галкин выглядит не сильно старше 19-летнего блогера Дани Милохина, который также присутствует на снимке.

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Максим ГалкинКсения Собчаквозраст
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