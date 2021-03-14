«Тебе тут 17, Макс»: Собчак восхитилась молодым видом Галкина

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Телеведущую Ксению Собчак восхитил молодой внешний вид юмориста Максима Галкина. На днях прошел день рождения телеведущей Насти Ивлеевой. Среди приглашенных на вечеринку оказались Собчак и Галкин. После торжества юморист выложил несколько снимков в свой Instagram-аккаунт.

— Тебе тут 17, Макс. Вот что значит с молодежью тусить. Жду такого же эффекта, но нет, — оставила Собчак комментарий под постом.

На фотографии Галкин выглядит не сильно старше 19-летнего блогера Дани Милохина, который также присутствует на снимке.

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