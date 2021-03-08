Ксения Собчак предрекла «глобальный конфликт» из-за возвращения «Дома-2»

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Мировые платформы будут буквально сражаться за право показывать «восставший из пепла «Дом-2». Такое мнение выразила журналистка, актриса и общественный деятель Ксения Собчак.

О возвращении популярного проекта на экраны ранее заявила Ольга Бузова, некогда участница, а затем и ведущая этого шоу. По ее словам, «Дом-2» вернется уже этой весной.

Собчак в свое время тоже участвовала в программе, но на сегодняшний день высказывается о реалити максимально иронично.

— Ну что, дорогие сограждане, завяли мы без драк и интрижек… «Дом-2» торжественно возвращается! Думаю, что назревает глобальный конфликт и сражение мировых платформ за право транслировать голосование на лобном месте, — написала она в своем Telegram-канале.

При этом 18 декабря представители канала ТНТ сообщали, что самое продолжительное реалити-шоу «Дом-2» закрывается. Программа выходила в эфир каждый день с 2004 года. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за своей продолжительности.

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