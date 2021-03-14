Историк перечислил популярные стереотипы о россиянах

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Историк и специалист по туризму Лоран Тиссо рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro о стереотипах каждого народа.

В мире существует множество мифов о том, что итальянцы — «бабники», французы «плохо пахнут», американцы «не славятся своей образованностью», а немцы и китайцы «крайне бескультурны».

Людей из России принято воспринимать, как угрюмых, грубых и невежливых. Эксперт считает, что у подобных стереотипов есть историческое объяснение — Россия всегда была замкнута, а жители начали путешествовать по Европе и Западу после падения Берлинской стены.

— Причем с несколько «реваншистским» настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием, — считает Лоран Тиссо.

Иностранцы воспринимают российских олигархов как людей, которые не могут обойтись без роскоши: шуб, дорогих аксессуаров. В общении русских упрекают за неумение подыгрывать собеседнику. Если русские чем-то недовольны, то об этом станет известно всем окружающим.

Ранее немецкий фотограф Франк Херфорт высказал другую точку зрения и заметил, что россияне, вопреки мнению об их недоброжелательности и необщительности, очень веселые, открытые и гостеприимные. А на первом месте у них стоят семейные ценности, сообщает РИА Новости.

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