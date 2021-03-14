Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Историк перечислил популярные стереотипы о россиянах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Историк перечислил популярные стереотипы о россиянах

Елизавета Борисова

Общество

Историк и специалист по туризму Лоран Тиссо рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro о стереотипах каждого народа.

В мире существует множество мифов о том, что итальянцы — «бабники», французы «плохо пахнут», американцы «не славятся своей образованностью», а немцы и китайцы «крайне бескультурны».

Людей из России принято воспринимать, как угрюмых, грубых и невежливых. Эксперт считает, что у подобных стереотипов есть историческое объяснение — Россия всегда была замкнута, а жители начали путешествовать по Европе и Западу после падения Берлинской стены.

— Причем с несколько «реваншистским» настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием, — считает Лоран Тиссо.

Иностранцы воспринимают российских олигархов как людей, которые не могут обойтись без роскоши: шуб, дорогих аксессуаров. В общении русских упрекают за неумение подыгрывать собеседнику. Если русские чем-то недовольны, то об этом станет известно всем окружающим.

Ранее немецкий фотограф Франк Херфорт высказал другую точку зрения и заметил, что россияне, вопреки мнению об их недоброжелательности и необщительности, очень веселые, открытые и гостеприимные. А на первом месте у них стоят семейные ценности, сообщает РИА Новости.

Читайте также: И пусть весь мир пожалеет русскую женщину

россиянестереотипы о Россиииностранцы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте