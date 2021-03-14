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Власти Германии могли по ошибке проспонсировать террористов 
Фото: flickr.com/fdecomite

Власти Германии могли по ошибке проспонсировать террористов 

Кирилл Николаев

Происшествия

Власти Германии могли по ошибке проспонсировать террористов вместо бизнесменов. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах Берлина.

По данным полиции города, это произошло, когда в Германии оказывали финансовую помощь бизнесу во время пандемии коронавирусной инфекции. На данный момент как минимум в трех случаях имеются признаки того, что выплаченные средства могли пойти на поддержку боевиков на Ближнем Востоке. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследования в отношении 60 человек. Полиция проверит, были ли денежные средства получены обманным путем.

Общая сумма ущерба составляет около миллиона евро. Кроме того, были проведены обыски, в ходе которых изъято около 250 тысяч евро.

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