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Власти Германии могли по ошибке проспонсировать террористов вместо бизнесменов. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах Берлина.

По данным полиции города, это произошло, когда в Германии оказывали финансовую помощь бизнесу во время пандемии коронавирусной инфекции. На данный момент как минимум в трех случаях имеются признаки того, что выплаченные средства могли пойти на поддержку боевиков на Ближнем Востоке. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследования в отношении 60 человек. Полиция проверит, были ли денежные средства получены обманным путем.

Общая сумма ущерба составляет около миллиона евро. Кроме того, были проведены обыски, в ходе которых изъято около 250 тысяч евро.

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