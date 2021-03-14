«Частушек напелись»: Татьяна Навка отпраздновала Масленицу с дочкой и друзьями

Фото: instagram/tatiana_navka

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выложила новый пост на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографии и видео с празднования Масленицы.

Навка встретила весну вместе со своей дочкой Надеждой, а также с певицей Глюкозой и предпринимателем Ольгой Слуцкер.

— Наплясались, частушек напелись, в игры да забавы наигрались, блинов наелись, в общем, сделали все, что могли для проводов зимы и встречи весны! — написала Навка в комментариях к посту.

Она пожелала подписчикам отличного настроения и бодрости духа.

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