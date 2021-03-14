Трое детей провалились под лед в Волгоградской области

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На реке Ахтубе в Волгоградской области трое мальчиков от 6 до 10 лет провалились под лед. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области.

По данным следствия, два брата 7 и 10 лет, а также их шестилетний друг пошли гулять к реке Ахтубе. Лед не выдержал их веса. Детей вытащили люди, которые находились поблизости. Один ребенок умер спустя непродолжительное время. Двоих детей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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