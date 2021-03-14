Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Трое детей провалились под лед в Волгоградской области
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Трое детей провалились под лед в Волгоградской области

Кирилл Николаев

Происшествия

На реке Ахтубе в Волгоградской области трое мальчиков от 6 до 10 лет провалились под лед. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области.

По данным следствия, два брата 7 и 10 лет, а также их шестилетний друг пошли гулять к реке Ахтубе. Лед не выдержал их веса. Детей вытащили люди, которые находились поблизости. Один ребенок умер спустя непродолжительное время. Двоих детей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Пять человек погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

ГСУ СК РФдетилед
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте