«Всем добра»: Волочкова попросила прощения у всех, кого обидела

Фото: instagram/volochkova_art

В Прощенное воскресенье балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram попросила прощения у всех людей, кого обидела словом или делом. Она извинилась перед теми, кого могла обидеть даже просто не желая этого.

Свою публикацию балерина сопроводила фотографией возле храма.

— Желаю всем мира и добра. Храни вас Бог! — написала Волочкова в комментариях к посту.

Ранее Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с мужчиной в автомобиле. Лица мужчины на снимке не видно.

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