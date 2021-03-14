Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Всем добра»: Волочкова попросила прощения у всех, кого обидела
Фото: instagram/volochkova_art

«Всем добра»: Волочкова попросила прощения у всех, кого обидела

Кирилл Николаев

Звезды

В Прощенное воскресенье балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram попросила прощения у всех людей, кого обидела словом или делом. Она извинилась перед теми, кого могла обидеть даже просто не желая этого.

Свою публикацию балерина сопроводила фотографией возле храма.

— Желаю всем мира и добра. Храни вас Бог! — написала Волочкова в комментариях к посту.

Ранее Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с мужчиной в автомобиле. Лица мужчины на снимке не видно.

Читайте также: СМИ: Анастасия Волочкова вернулась к бывшему возлюбленному

извиненияАнастасия ВолочковаПрощеное воскресенье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте