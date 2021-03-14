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Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге до утра понедельника
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге до утра понедельника

Кирилл Николаев

Город

Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что с 21:00 воскресенья до 09:00 понедельника в столице временами ожидается мокрый снег и дождь.Температура воздуха составит от нуля до плюс 2 градусов. Порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду, на дорогах возможно образование гололедицы.

Городские службы приступили к обработке тротуаров мелкогравийной крошкой. Специалисты ведут непрерывный мониторинг состояния мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, а также площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка.

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