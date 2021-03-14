СК возбудил дело после обнаружения тела девочки со следами укусов собаки в Москве

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Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела девочки со следами укусов собаки на западе столицы. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Тело обнаружили на улице Барклая. По предварительным данным, девочка пришла к 15-летнему знакомому. В ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. Также с ними были две собаки. На теле девочки обнаружены повреждения, которые характерны при падении с высоты, а также при укусе собаки.

Следователи допрашивают свидетелей и родственников девочки. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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