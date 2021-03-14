Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СК возбудил дело после обнаружения тела девочки со следами укусов собаки в Москве
Фото: СК РФ

СК возбудил дело после обнаружения тела девочки со следами укусов собаки в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела девочки со следами укусов собаки на западе столицы. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Тело обнаружили на улице Барклая. По предварительным данным, девочка пришла к 15-летнему знакомому. В ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. Также с ними были две собаки. На теле девочки обнаружены повреждения, которые характерны при падении с высоты, а также при укусе собаки.

Следователи допрашивают свидетелей и родственников девочки. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: СК возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины на севере Москвы

уголовное делообнаружили телоГСУ СК РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте