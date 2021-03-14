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Российские саблисты взяли золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира
Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

Российские саблисты взяли золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира

Юлия Курганова

Спорт

Российская мужская сборная по фехтованию на сабле выиграла золотые медали в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Будапеште.

Вениамин Решетников, Анатолий Костенко, Камиль Ибрагимов и Константин Лоханов в финале в упорной борьбе одержали победу над командой Германии со счетом 45:43.

Бронзовые медали достались сборной Венгрии, она победила команду Южной Кореи со счетом 45:40.

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