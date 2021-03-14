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Климатолог заявил об исчезновение зимы в России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Климатолог заявил об исчезновение зимы в России

Юлия Курганова

Общество

Заместитель директора Института физики атмосферы в Институте географии РАН, заведующий лабораторией климатологии Владимир Семенов предрек исчезновение зимы к 2100 году в России.

Он отметил, что такой прогноз связан с потеплением, которое россияне уже давно начали чувствовать. Специалист добавил, что если не будут сокращаться выбросы парниковых газов, то к концу века на территории РФ потеплеет на 10 градусов зимой относительно современных значений.

— Если к февралю, где температура минус семь, добавить десять, будет плюс три. Это будет уже температура ближе к апрелю — середине марта, — пояснил климатолог.

Семенов напомнил, что за последние 30 лет температура зимой на европейской территории страны увеличилась на три-четыре градуса.

Летом также станет жарче на восемь градусов, уточнил специалист. Он заключил, что все это приведет к полному исчезновению зимы и климатическим изменениям, а снега в западной части РФ не останется, сообщается на портале URA.RU.

Читайте также: Климатологи предупредили об опасности удлинения лета до шести месяцев в году

глобальное потеплениеклиматологизима
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