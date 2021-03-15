Мужчина избил глухонемого пенсионера за неспособность ответить на вопрос

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Мужчина в Екатеринбурге избил глухонемого 75-летнего пенсионера за то, что он был не способен ответить на его вопрос. Его разыскивает полиция.

— Дедушка ждал свой автобус. Худощавый мужчина что-то у него спросил, но дедушка не смог ответить, так как он глухонемой, инвалид с детства. Тогда мужчина ударил его в нос, в ухо. Дедушка потерял равновесие, упал, и мужчина стал пинать ногами лежачего пенсионера, бил по ребрам и по бедрам, — рассказала внучка пострадавшего.

После случившего пенсионер смог сам встать, доехать до дома и рассказать родным о произошедшем. Семья отвезла его в больницу, а потом пострадавший написал на обидчика заявление в правоохранительные органы.

Отмечается, что у пенсионера врачи зафиксировали ушибы головы, носа, уха, грудной клетки, ребер и области бедра, сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

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