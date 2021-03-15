Ученый предупредил москвичей о климатической аномалии в ближайшем будущем

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Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов сообщил, что климатические аномалии изменят жизнь москвичей.

Он отметил, что уже в ближайшем будущем жителям столицы придется изменить свой гардероб из-за глобального потепления.

— В ближайшие 10-20 лет, скорее всего, будет глобальное потепление. Оно будет небольшое и плавное, а также будет характеризоваться перепадами температур. Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий. Поэтому одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для дождя, снега, ветра и метели, — сказал ученый в беседе с каналом «Москва 24».

Карнаухов добавил, что за последние десятилетия климат уже значительно изменился, и москвичи вынуждены подстраивать свой гардероб под эти перемены. Так, из-за чередования климатических явлений, когда на смену морозу и снегопаду приходит оттепель, жителям столицы приходится носить водонепроницаемую обувь. Также сейчас, в отличие от прошлых поколений, москвичи используют зимой зонт.

Климатолог отметил, что изменения коснутся и летней погоды. В это время года в столице будет наблюдаться сильная жара. Поэтому нужна будет одежда, которая, с одной стороны, дышит, а с другой — не промокает, например, с мембранами, пояснил эксперт.

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