Начальника отдела полиции в Красноярске арестовали за взятку

Фото: Пресс-центр МВД России

Начальника отдела полиции №1 (ОП-1) города Красноярска, ранее задержанного за взятку, арестовали до 11 мая. Об этом сообщает в понедельник, 15 марта, пресс-служба Красноярского краевого суда.

По предварительной версии следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый, он попросил оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав заплатить за это 600 тысяч рублей. В момент передачи средств сотрудника правоохранительных органов и посредника задержали оперативники регионального управления ФСБ.

Посреднику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает РИА Новости.

Ранее региональный Следственный комитет сообщал, что в отношении начальника одного из отделов полиции Красноярска возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по результатам рассмотрения материалов из регионального управления ФСБ.

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