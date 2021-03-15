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Мужчину на Чукотке оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о вреде вышек 5G
Фото: Youtube / Жить Здорово!

Мужчину на Чукотке оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о вреде вышек 5G

Юлия Курганова

Происшествия

Жителя Анадырского района Чукотки по суду обязали выплатить штраф 15 тысяч рублей за распространение в интернете фейка о вреде для человеческого здоровья вышек связи 5G. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в понедельник, 15 марта.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга Сети обнаружили факт распространения жителем Анадырского района в группе мессенджера недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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