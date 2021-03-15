Теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

Даниил Медведев в этом году дошел до финала Открытого чемпионата Австралии / Фото: instagram.com/medwed33

Российский спортсмен Даниил Медведев стал второй ракеткой мира, он занял соответствующую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга размещена на официальном сайте организации в понедельник, 15 марта.

25-летний Медведев стал третьим россиянином, который попал в топ-2 мирового рейтинга, до этого там оказывались Евгений Кафельников и Марат Сафин. Последний раз теннисист из России был второй ракеткой мира в сентябре 2002 года (Сафин).

Напомним, что в этом году Даниил Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Новаку Джоковичу, который на протяжении многих лет является первой ракеткой мира. Россиянин во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема, в решающем матче Открытого чемпионата США в 2019 году он отдал победу Рафаэлу Надалю. На прошлой неделе Медведев победил на турнире в Марселе.

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