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Один человек пострадал при обрушении моста в Дагестане
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан

Один человек пострадал при обрушении моста в Дагестане

Анастасия Волоснова

Происшествия

Один человек пострадал в результате обрушения моста в Шамильском районе Дагестана. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.

Инцидент произошел утром в понедельник, 15 марта, в районе села Хебда. Обрушение случилось во время проезда по мосту грузового автомобиля, уточнили в ведомстве.

— От диспетчера ЕДДС Шамильского района поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Хебда при проезде грузового автомобиля КамАЗ обрушился мост, по предварительным данным, пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта: Кахиб, Гоор, Хиндах, — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что из-за инцидента населенные пункты Кахиб, Гоор, Хиндах остались без дорожного сообщения. На место отправлены пожарно-спасательные службы. Специалисты установят обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.

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