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Названы три привычки, которые разрушают здоровье
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Названы три привычки, которые разрушают здоровье

Иван Юминов

Здоровье

Стало известно о трех вещах, которые могут нанести вред здоровью человека. Об этом сообщается на польском портале Wirtualna Polska.

Так, не рекомендуется спать сразу после того, как вы плотно поели. В данном случае сон может нарушить пищеварительный процесс, что приведет к метеоризму и запорам.

Пить чай после еды также не стоит. Каким бы ни был его сорт, он усложняет усвоение питательных веществ и минералов. У людей со склонностью к анемии чай имеет способность снижать усвоение железа на 87 процентов.

Способствуют несварению пищи и болям в желудочно-кишечном тракте и занятия спортом сразу после еды. Нагрузка не позволит организму функционировать должным образом, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее специалисты рассказали, какие четыре симптома могут свидетельствовать о риске инфаркта миокарда.

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вредные привычкипищаздоровье
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