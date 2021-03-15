Названы три привычки, которые разрушают здоровье
Стало известно о трех вещах, которые могут нанести вред здоровью человека. Об этом сообщается на польском портале Wirtualna Polska.
Так, не рекомендуется спать сразу после того, как вы плотно поели. В данном случае сон может нарушить пищеварительный процесс, что приведет к метеоризму и запорам.
Пить чай после еды также не стоит. Каким бы ни был его сорт, он усложняет усвоение питательных веществ и минералов. У людей со склонностью к анемии чай имеет способность снижать усвоение железа на 87 процентов.
Способствуют несварению пищи и болям в желудочно-кишечном тракте и занятия спортом сразу после еды. Нагрузка не позволит организму функционировать должным образом, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее специалисты рассказали, какие четыре симптома могут свидетельствовать о риске инфаркта миокарда.
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