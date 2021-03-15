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ФИФА подозревает трех футболистов из РФ в нарушении антидопинговых правил
Фото: pixabay

ФИФА подозревает трех футболистов из РФ в нарушении антидопинговых правил

Иван Юминов

Спорт

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и футболистки из России, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в понедельник, 15 марта.

Предполагаемые нарушения правил произошли в 2013 году.

— При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные, — пояснили в пресс-службе.

При этом называть их фамилии в РФС не стали. Союз окажет им юридическую помощь, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что российский теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира.

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футболдопингРоссия
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