Арт-троллейбус с весенней тематикой начал курсировать по Москве

Фото: Пресс-служба Музея транспорта Москвы

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

В столице начал курсировать троллейбус с весенней тематикой. Об этом сообщается в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 15 марта.

— Скучаете по зеленым деревьям? Приблизьте весну в новом арт-троллейбусе от Музея транспорта Москвы. Его расписала художница Ирина Корина, и это настоящий праздник цвета: рощи лип, берез, ольхи, речка — кусочек лета в городе, — говорится в сообщении ведомства.

Особый троллейбус будет курсировать с 8:30 до 20:00 по кольцевому маршруту Т — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, рассказывает департамент в своем Telegram-канале.

В прошлом году троллейбусы в Москве заменили на электробусы и дизельные автобусы, оставив им только один маршрут, по которому и будет курсировать арт-троллейбус.

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