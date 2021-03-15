Ярмарки выходного дня вновь откроются в Москве 2 апреля

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Фермеры и предприниматели смогут присоединиться к ярмаркам выходного дня. Подать заявку на участие можно на официальном портале мэра Москвы до 23:59 пятницы, 19 марта. Торговать на ярмарках смогут фермеры, предприниматели и юридические лица, занимающиеся садоводством, животноводством или другими видами сельского хозяйства.

Уточняется, что места на ярмарках предоставляются участникам по очередности поданных заявок. Кроме того, последние участники могут попасть в лист ожидания, который позволит им занять первое освободившееся на ярмарке место.

Форма для заполнения заявки на участие находится на портале mos.ru в каталоге услуг для бизнеса — в категории «Реклама, торговля и общепит». В появившемся окне необходимо указать личную информацию, данные рабочих документов и контакты.

В 2021 году на ярмарках распределят 1526 торговых мест по 65 адресам во всех округах столицы. Во время работы фермерам и предпринимателям необходимо иметь при себе документы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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