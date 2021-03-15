Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 15 марта.

Песков не уточнил личность кандидата на должность госсекретаря Союзного государства. Он отметил, что о нем расскажут в соответствующее время.

— Действительно, президенты Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру соответствующую. Я не буду говорить какую. Пока в планах высшего госсовета, в обозримых планах, еще не назначено. Будет своевременно объявлено о принятом решении, — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря.

Ранее действующий госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что покинет свой пост в течение недели в связи с истечением срока полномочий.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был создан в 1996 году. По документам 1999 года госсекретаря назначает и освобождает от должности Высший Государственный совет, в котором состоят главы двух государств, а также главы правительств и члены парламентов.

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