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Эксперт рассказал, что снежная зима спасла большую часть озимых посевов
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Эксперт рассказал, что снежная зима спасла большую часть озимых посевов

Елена Фролова

Общество

Благодаря снежной зиме удалось спасти большую часть озимых посевов, которые пострадали от засушливой осенней погоды. Для большинства российских регионов этой весной будет характерно изобилие влаги. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».

Эксперты отмечают, что в 2021 году есть предпосылки для затяжной весны, когда медленное таяние снега и холодная почва могут привести к ослаблению всходов. По словам сотрудников крупнейшего российского производителя средств защиты растений — компании «Август», посевы во время дефицита питательных веществ оказываются под угрозой многих фитопатогенов. Они прогнозируют, что по отдельным культурам из-за их болезней и погодных условий будут потеряны до 20 процентов урожая. Этого можно избежать, если вовремя предпринять меры по дополнительной подкормке и защите растений.

— Глобальные колебания погодных явлений, свидетелями которых мы являемся, по-настоящему удивительны и затрагивают весь мир. Прошедшей зимой мы могли наблюдать снегопады по всей территории страны, от юга до Сибири, не говоря уже о заморозках на другом конце планеты, например, в Техасе. Следует отметить, что прошлая осень была достаточно стрессовой для аграриев юга и части центральных областей России. Из-за засухи перед ними стоял вопрос: ждать влаги и сеять позже или сеять раньше, но заглублять сев, — напомнил начальник отдела развития продуктов компании «Август» Дмитрий Белов.

Он пояснил, что во втором случае растения больше обеспечены влагой, но у них меньше возможностей для кущения, и они, как правило, могут сформировать только один продуктивный стебель. Наступившей весной, после снегопадов, эксперты отмечают, что глубокий сев в тех регионах, где перезимовке озимых обычно ничего не грозит, не имел смысла. А вот поздние посевы получили шанс на жизнь. Уже можно вести речь о потенциально нормальном урожае. При этом Дмитрий Белов отметил, что во время осенней посевной предсказать такое развитие событий было крайне сложно.

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