Песков дал оценку словам Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

Фото: Администрация Президента РФ

Заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что у его страны нет друзей, маловероятно относится к России. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— И скорее мы не друзья, а братья, — подчеркнул представитель Кремля. Он также напомнил, что обе страны входят в Союзное государство.

Свое заявление Лукашенко сделал, давая комментарий о результатах социологического исследования, в котором белорусы заявили о стремлении к безопасности и стабильности, сообщает RT.

Ранее сообщалось о совместном обсуждении Путина и Лукашенко кандидатуры на пост нового госсекретаря Союзного государства.

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