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Сергей Собянин сообщил, что в Кузьминках откроют новые кинозалы к августу
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин сообщил, что в Кузьминках откроют новые кинозалы к августу

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

К августу в Кузьминках откроют новые кинозалы. Они появятся в московском многофункциональном общественном центре «Высота», который построили на месте советского кинотеатра. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра центра на улице Юных Ленинцев.

По словам главы города, часть кинозалов уже готова, остальные планируют сдать в августе 2021 года. Вместе с кинотеатрами в центре откроют кафе, игровые площадки для детей и другие развлекательные заведения.

Кроме того, рядом с центром откроют круглогодичную ярмарку. Мэр отметил, что она будет выполнена на европейском уровне.

— Продолжаем делать благоустройство в Кузьминском парке, бульвары сделали. Очень важный, большой и уютный район, здесь красивые парковые территории находятся, — подчеркнул Сергей Собянин.

Отмечается, что кинотеатр «Высота» реконструировали с 2018 по 2020 год. Площадь здания увеличили до 9,2 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости.

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