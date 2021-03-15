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Эксперт Минздрава назвала способ продлить жизнь на 25 лет
Фото: pexels.com / Toni Cuenca

Эксперт Минздрава назвала способ продлить жизнь на 25 лет

Елизавета Борисова

Здоровье

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова рассказала, что соблюдение здорового образа жизни с молодого возраста может продлить жизнь человека на 20–25 лет. Об этом в понедельник, 15 марта, она сообщила в пресс-центре МИА «Россия сегодня» на онлайн-конференции.

По словам специалиста, такая забота о себе и отказ от вредных привычек обязательно повлияют на увеличение продолжительности жизни.

Конференция была посвящена открытию марафона ценностей здорового образа жизни «Поколение ZОЖ» в рамках нацпроекта «Демография», сообщает РИА Новости.

Читайте также: В Минздраве перечислили пять условий для определения приверженности здоровому образу жизни

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