Эксперт Минздрава назвала способ продлить жизнь на 25 лет

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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова рассказала, что соблюдение здорового образа жизни с молодого возраста может продлить жизнь человека на 20–25 лет. Об этом в понедельник, 15 марта, она сообщила в пресс-центре МИА «Россия сегодня» на онлайн-конференции.

По словам специалиста, такая забота о себе и отказ от вредных привычек обязательно повлияют на увеличение продолжительности жизни.

Конференция была посвящена открытию марафона ценностей здорового образа жизни «Поколение ZОЖ» в рамках нацпроекта «Демография», сообщает РИА Новости.

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