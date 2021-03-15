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Сотрудников посольства РФ в Мьянме пока не планируют эвакуировать
Фото: АГН «Москва»

Сотрудников посольства РФ в Мьянме пока не планируют эвакуировать

Никита Абрамов

Внешняя политика

Сотрудников посольства РФ в Мьянме на данный момент эвакуировать не планируется. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в дипломатической миссии.

— Ситуация в Мьянме на данном этапе непосредственной угрозы сотрудникам российской дипмиссии или членам их семей не представляет. Вопрос об эвакуации сотрудников посольства, росграждан пока не стоит. Посольство внимательно отслеживает развитие ситуации в Мьянме, — цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, 1 февраля военнослужащие в Мьянме объявили о введении чрезвычайного положения на один год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. В результате были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.

В республике идут протесты против госпереворота, митингующих задерживают. По информации Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, под стражей все еще находятся 262 человека.

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