Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные органы соцзащиты работают с семьей, в которой отец издевался над дочерью
Фото: Официальный сайт Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичные органы соцзащиты работают с семьей, в которой отец издевался над дочерью

Ксения Монахова

Происшествия

Соцзащита и психологи столицы проводят работы с семьей, в которой отец якобы издевался над 12-летней дочерью. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Отмечается, что на данный момент девочка находится дома. С ней, а также с отцом работают сотрудники соцзащиты и психологи.

— Сотрудники посетили семью сразу же, как поступила информация о возможном жестком обращении с ребенком. В квартире созданы благоприятные условия для воспитания и жизни ребенка, девочка активно занимается спортом, — цитирует слова пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что сотрудники соцзащиты будут продолжать работать с семьей и действовать в интересах несовершеннолетней девочки.

Напомним, ситуацию взяла на контроль уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова после того, как информацию о побоях и унижениях девочки распространила в соцсетях ее старшая сестра. По словам девушки, после смерти их мамы в 2017 году мужчина резко изменил свое отношение к ней и к младшей дочери.

Читайте также: Стало известно о состоянии подростков, отравившихся на турбазе в Подмосковье

насилие в семьедомашнее насилиеАнна Кузнецова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте