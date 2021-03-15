Столичные органы соцзащиты работают с семьей, в которой отец издевался над дочерью

Фото: Официальный сайт Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Соцзащита и психологи столицы проводят работы с семьей, в которой отец якобы издевался над 12-летней дочерью. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Отмечается, что на данный момент девочка находится дома. С ней, а также с отцом работают сотрудники соцзащиты и психологи.

— Сотрудники посетили семью сразу же, как поступила информация о возможном жестком обращении с ребенком. В квартире созданы благоприятные условия для воспитания и жизни ребенка, девочка активно занимается спортом, — цитирует слова пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что сотрудники соцзащиты будут продолжать работать с семьей и действовать в интересах несовершеннолетней девочки.

Напомним, ситуацию взяла на контроль уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова после того, как информацию о побоях и унижениях девочки распространила в соцсетях ее старшая сестра. По словам девушки, после смерти их мамы в 2017 году мужчина резко изменил свое отношение к ней и к младшей дочери.

Читайте также: Стало известно о состоянии подростков, отравившихся на турбазе в Подмосковье