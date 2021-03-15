Общественный транспорт Санкт-Петербурга переведут на газомоторное топливо

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Общественный транспорт Санкт-Петербурга будет переведен на газомоторное топливо. Соглашение о комплексном внедрении данного «бензина» подписали губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам Александра Беглова, это важный шаг к экологическому благополучию Северной столицы.

— Заключенный договор позволит обеспечить поэтапный переход городского транспорта на газомоторное топливо в ближайшие три года, — пояснил губернатор.

Таким образом, все участники соглашения начнут постепенный перевод автомобильного и водного пассажирского транспорта уже в 2021 году. Кроме того, этот процесс коснется коммунальной техники. Из федерального бюджета на развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге до 2023 года выделят 430 миллионов рублей.

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