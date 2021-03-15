Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Общественный транспорт Санкт-Петербурга переведут на газомоторное топливо
Фото: gov.spb.ru

Общественный транспорт Санкт-Петербурга переведут на газомоторное топливо

Елена Фролова

Транспорт

Общественный транспорт Санкт-Петербурга будет переведен на газомоторное топливо. Соглашение о комплексном внедрении данного «бензина» подписали губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам Александра Беглова, это важный шаг к экологическому благополучию Северной столицы.

— Заключенный договор позволит обеспечить поэтапный переход городского транспорта на газомоторное топливо в ближайшие три года, — пояснил губернатор.

Таким образом, все участники соглашения начнут постепенный перевод автомобильного и водного пассажирского транспорта уже в 2021 году. Кроме того, этот процесс коснется коммунальной техники. Из федерального бюджета на развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге до 2023 года выделят 430 миллионов рублей.

Читайте также: Стало известно, когда в Санкт-Петербурге появятся беспилотные трамваи

транспортгазсоглашение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте