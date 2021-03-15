Столичный суд арестовал петербургского таможенника по делу о взятке в 20 миллионов рублей
Бывший начальник отдела таможни Петербурга Олег Гусев, попавшийся на взятке в 20 миллионов рублей, арестован в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда.
По данным следствия, Гусев в конце 2018 годапотребовал у ООО «Таллер» 20 миллионов за то, что оказывал компании содействие в прохождении таможенного контроля, закрывая глаза на некоторые нарушения.
Указанную сумму представители организации передали таможеннику через посредников в период с декабря 2018 по январь 2019 года.
После того как о преступлении стало известно, Гусева объявили в розыск и задержали в московском аэропорту «Шереметьево» днем 15 марта 2021 года. Подозреваемого доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения.
Суд арестовал Гусева до 26 апреля 2021 года. До этого времени он будет находится в столичном СИЗО.
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