Московские спасатели отработали действия по применению насосной станции в случае подтопления

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице прошла совместная тренировка Пожарно-спасательного центра и пилотов Московского авиационного центра. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Спасатели отработали действия по доставке вертолетом и применению насосной станции в случае возникновения угрозы подтопления. Вертолеты способны перевозить на внешней подвеске до пяти тонн груза, а вес насоса Sigma достигает четырех тонн.

Насосная станция помогает спасателям в период весеннего половодья, а также при ликвидации лесных пожаров. Она может откачивать или подавать до 100 литров воды в секунду на расстоянии трех километров от водоема с помощью пожарных рукавов.

Тренировки Пожарно-спасательного центра и пилотов Московского авиационного центра проводятся регулярно.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

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