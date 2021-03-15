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Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Люберцах
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Люберцах

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Инициативная улица, 7к2 Карта всех событий

Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Люберцах. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Отмечается, что пожар произошел в квартире на 11-м этаже второго корпуса дома № 7 на улице Инициативной. Сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать возгорание. Пострадавших нет.

Ранее в результате пожара на пятиэтажной парковке на северо-западе Москвы пострадали два человека.

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