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Россия, Москва, Инициативная улица, 7к2 Карта всех событий

Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Люберцах. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Отмечается, что пожар произошел в квартире на 11-м этаже второго корпуса дома № 7 на улице Инициативной. Сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать возгорание. Пострадавших нет.

Ранее в результате пожара на пятиэтажной парковке на северо-западе Москвы пострадали два человека.

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