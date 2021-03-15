Диетолог рассказала, от каких болезней спасет черника

Фото: pexels.com/Olga

Черника является одной из самых полезных ягод за счет наличия антиоксидантов, множества витаминов и минералов. Об этом рассказала диетолог и доктор медицинских наук Синтия Сасс.

По ее словам, в составе черники находятся антоцианы и флавоноиды. Эти вещества защищают организм от окислительного стресса и эндокринных заболеваний. Кроме того, черника улучшает здоровье сердца и мозга. Также ягода уменьшает уровень холестерина и артериальное давление.

Сасс добавила, что в одной чашке черники содержится около 85 калорий, один грамм белка, около 20 граммов углеводов и четыре грамма клетчатки. Такая порция ускоряет восстановление мышц после тяжелых тренировок, сообщает издание Health.

Читайте также: Названы три привычки, которые разрушают здоровье