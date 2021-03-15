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Владимир Путин присвоил певцу Ильдару Абдразакову звание «Заслуженный артист РФ»
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин присвоил певцу Ильдару Абдразакову звание «Заслуженный артист РФ»

Никита Абрамов

Культура

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист РФ» оперному певцу, худруку Академии музыки Елены Образцовой Ильдару Абдразакову. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 15 марта, на официальном портале правовой информации.

— Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Абдразакову Ильдару Амировичу — художественному руководителю автономной некоммерческой организации «Международная академия музыки Елены Образцовой», город Санкт-Петербург, — говорится в указе.

Аналогичные звания присвоили артистам Большого симфонического оркестра имени Чайковского Алексею Камешу, Михаилу Шиленкову и Дмитрию Шарову.

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Заслуженный артист РоссииуказыВладимир Путин
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