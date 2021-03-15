Владимир Путин поздравил с юбилеем тренера по фигурному катанию Мишина
Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Алексея Мишина с 80-летним юбилеем.
Свой день рождения Мишин отпраздновал 8 марта. Президент отправил ему поздравительную телеграмму.
— Уважаемый Алексей Николаевич! Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной школы фигурного катания, — говорится в телеграмме Путина.
Сам Мишин отметил, что поздравление президента РФ для него в первую очередь является признанием вклада российских спортсменов и тренеров в фигурное катание, пишет РИА Новости.
Читайте также: Российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет