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Владимир Путин поздравил с юбилеем тренера по фигурному катанию Мишина
Фото: ТАСС / Алексей Никольский

Владимир Путин поздравил с юбилеем тренера по фигурному катанию Мишина

Никита Абрамов

Спорт

Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Алексея Мишина с 80-летним юбилеем.

Свой день рождения Мишин отпраздновал 8 марта. Президент отправил ему поздравительную телеграмму.

— Уважаемый Алексей Николаевич! Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной школы фигурного катания, — говорится в телеграмме Путина.

Сам Мишин отметил, что поздравление президента РФ для него в первую очередь является признанием вклада российских спортсменов и тренеров в фигурное катание, пишет РИА Новости.

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тренеры и спортсменыВладимир Путинфигурное катание
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