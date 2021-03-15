Транспорт Подмосковья перевез более 4,3 миллиона человек в масленичные выходные

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В масленичные выходные, 13 и 14 марта, общественным транспортом Подмосковья воспользовались более 4,3 миллиона пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что автобусы перевезли 2,4 миллиона человек. В электричках было перевезено 1,96 миллиона пассажиров.

Самым популярным железнодорожным направлением в минувшие выходные стало Ярославское: по нему было совершено почти 379 тысяч поездок. В субботу и воскресенье свыше 1,5 миллиона человек воспользовались автобусами Мострансавто, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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