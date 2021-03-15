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Доктор Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ
Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ

Кирилл Николаев

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал о том, чего не стоит делать при заболевании острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

Специалист предостерег людей от постельного режима. Кроме того, по мнению Комаровского, не стоит принимать противовирусные препараты, так как они являются малоэффективными.

Врач поделился своим способом лечения ОРВИ. По его словам, при заболевании нужно пить очень много чая или компота. Одеваться нужно тепло, но при этом в комнате должно быть прохладно, а именно в районе 20 градусов.

Также Комаровский подчеркнул, что при ОРВИ следует промывать нос солевыми растворами для орошения под давлением. Это средство помогает намного лучше, чем сосудосуживающие капли.

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ОРВИлечениедоктор Комаровский
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